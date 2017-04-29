Эксперт: Безбородова будет незаметно во время матча ЦСКА - "Спартак", он элитный судья

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Владислав Безбородов входит в элиту российского футбольного судейства, так что должен справиться с предстоящем дерби московских ЦСКА и "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал бывший судья республиканской категории по футболу и международной по мини-футболу Руслан Киселев, который на данный момент является генеральным директором клуба "Томь".

Матч 26-го тура чемпионата России пройдет в воскресенье на домашнем стадионе армейцев.

"Безбородов - один из лучших наших судей, я относился и отношусь к нему с уважением, знаю его очень-очень давно, он из семьи арбитров; это порядочные люди, никогда не было нареканий в его адрес. Я бы его поставил в один ряд с Алексеем Николаевым, Сергеем Карасевым, Александром Егоровым - это наша элита сейчас, лучшие арбитры России из действующих. Вот увидите, на поле он будет незаметен, тем более у него будут два дополнительных ассистента. Думаю, Владислав разберется с судейством и матч пройдет на уровне, он опытный арбитр; он устойчив морально и психологически, на него не повлияет никто и ничто", - считает Киселев.

В прошлом туре Безбородов обслуживал встречу "Томи" с махачкалинским "Анжи" на выезде (3:3) и назначил в ворота томичей три пенальти.

"Есть вопросы по судейству, но не по пенальти, - подчеркнул собеседник ТАСС. - Есть другие вопросы. Почему так много добавили, например? Мы уже после матча обсуждали в тесном судейском кругу и пришли к выводу, что пенальти были назначены верно, а футболисты ("Томи") еще молодые, горячие - пока они не обожгутся на таких нарушениях, они не станут опытными".

За пять туров до конца чемпионата "Спартак" возглавляет турнирную таблицу с 57 очками. Армейцы расположились следом с 50 очками.