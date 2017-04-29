Феттель: "Феррари" подготовила феноменальную машину к Гран-при России

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СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" подготовила феноменальную машину к Гран-при России. Об этом на пресс-конференции рассказал немецкий пилот коллектива Себастьян Феттель.
Феттель выиграл квалификацию Гран-при России. Его партнер по команде финн Кими Райкконен стал вторым, финн Валттери Боттас из "Мерседеса" - третьим.
"Начал хорошо и чувствовал себя уверенно. Во втором сегменте потерял ритм, но в третьем смог вернуть его, проехал хороший круг, - рассказал Феттель. - Машина была феноменально хороша".
"Большое спасибо команде, - продолжил четырехкратный чемпион мира. - Это все их заслуга, оба пилота на первой решетке - это здорово. Но это только начало, важно завтра продолжить в том же ритме". "Я счастлив, у нас сегодня было все для того, чтобы быть впереди конкурентов", - добавил Райкконен.
Боттас признал силу "Феррари" на Гран-при России. "Феррари" были быстрее. "В конце мы прибавили, но этого было недостаточно, - отметил финн. - Если быть откровенным, то они все дни тут быстрее нас, но второй ряд на стартовой решетке не самый плохой результат для нас".
Гонка Гран-при России пройдет в воскресенье, начало в 15:00 мск.