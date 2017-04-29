Хоккеисты сборной России проиграли финнам в матче Евротура

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии со счетом 0:1 в матче Чешских хоккейных игр - этапа Евротура.
Шайбу на 50-й минуте забросил Валттери Филппула.
В четверг россияне уступили шведам в вынесенном матче Евротура (3:4 ОТ). В воскресенье подопечные Олега Знарка в заключительном матче соревнований встретятся с чехами (начало - 19:30 мск). Ранее российская сборная обеспечила себе досрочную победу в Евротуре.