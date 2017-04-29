Знарок: игроки НХЛ пока не до конца адаптировались в сборной России

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России, приехавшие из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пока не до конца адаптировались в команде. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Олег Знарок.

Сборная России уступила финнам со счетом 0:1 в матче этапа Евротура, который прошел в субботу в чешском городе Ческе-Будеевице. Ранее к сборной присоединились Андрей Василевский, Владислав Наместников и Никита Кучеров из "Тампы-Бэй", Иван Проворов и Роман Любимов из "Филадельфии".

"Моменты создаем, но с реализацией пока не очень. Подготовка продолжается, страшного ничего нет. Наверное, игроки, которые приехали из НХЛ, пока не до конца адаптировались, еще не пришло время. Сначала думали дать им отдохнуть, а потом решили, что дадим им сыграть сегодняшнюю встречу", - рассказал Знарок.

Россияне проведут заключительный матч Евротура в воскресенье против чехов.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.