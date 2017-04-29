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Наместников: сборной России по хоккею необходимо улучшить реализацию

Спорт
29 апреля, 17:11 UTC+3 ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В субботу сборная России со счетом 0:1 уступила команде Финляндии во втором матче "Чешских хоккейных игр"

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Владислав Наместников

Владислав Наместников

© Scott Iskowitz/Getty Images

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной России по хоккею необходимо поправить реализацию моментов. Такое мнение журналистам высказал форвард российской команды Владислав Наместников.

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В субботу сборная России со счетом 0:1 уступила команде Финляндии во втором матче "Чешских хоккейных игр". Встреча прошла в Ческе-Будеевице.

"Не получилось забить, но было хорошее движение, были нацелены на ворота. Нам нужно поправить на реализацию. С каждым днем мы все лучше и лучше, но пока все равно тяжеловато", - сказал Наместников.

"Много столкновений? Это типичный финский хоккей, ничего особенного. Всегда хочется выигрывать, надо брать позитивные монеты из игры и просто готовиться дальше. Думаю, сегодняшний уровень агрессии близок к тому, что будет на чемпионате мира", - добавил форвард.

В воскресенье подопечные Олега Знарка в заключительном матче соревнований встретятся с чехами (начало 19:30 мск).

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