Наместников: сборной России по хоккею необходимо улучшить реализацию

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной России по хоккею необходимо поправить реализацию моментов. Такое мнение журналистам высказал форвард российской команды Владислав Наместников.

В субботу сборная России со счетом 0:1 уступила команде Финляндии во втором матче "Чешских хоккейных игр". Встреча прошла в Ческе-Будеевице.

"Не получилось забить, но было хорошее движение, были нацелены на ворота. Нам нужно поправить на реализацию. С каждым днем мы все лучше и лучше, но пока все равно тяжеловато", - сказал Наместников.

"Много столкновений? Это типичный финский хоккей, ничего особенного. Всегда хочется выигрывать, надо брать позитивные монеты из игры и просто готовиться дальше. Думаю, сегодняшний уровень агрессии близок к тому, что будет на чемпионате мира", - добавил форвард.

В воскресенье подопечные Олега Знарка в заключительном матче соревнований встретятся с чехами (начало 19:30 мск).