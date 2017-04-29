Наместников: сборной России по хоккею необходимо улучшить реализацию

Наместников: сборной России по хоккею необходимо улучшить реализациюСпорт 29 апреля, 17:11
Знарок: игроки НХЛ пока не до конца адаптировались в сборной РоссииСпорт 29 апреля, 17:06
Хоккеисты сборной России проиграли финнам в матче ЕвротураСпорт 29 апреля, 16:32
Феттель: "Феррари" подготовила феноменальную машину к Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 16:30
Эксперт: Безбородова будет незаметно во время матча ЦСКА - "Спартак", он элитный судьяСпорт 29 апреля, 16:26
Часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу запустили в ВолгоградеСпорт 29 апреля, 16:09
Квят доволен результатом в квалификации Гран-при России, несмотря на проблемы с машинойСпорт 29 апреля, 16:08
Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при России, Квят - 13-йСпорт 29 апреля, 15:51
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедерацийСпорт 29 апреля, 15:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной России по хоккею необходимо поправить реализацию моментов. Такое мнение журналистам высказал форвард российской команды Владислав Наместников.
В субботу сборная России со счетом 0:1 уступила команде Финляндии во втором матче "Чешских хоккейных игр". Встреча прошла в Ческе-Будеевице.
"Не получилось забить, но было хорошее движение, были нацелены на ворота. Нам нужно поправить на реализацию. С каждым днем мы все лучше и лучше, но пока все равно тяжеловато", - сказал Наместников.
"Много столкновений? Это типичный финский хоккей, ничего особенного. Всегда хочется выигрывать, надо брать позитивные монеты из игры и просто готовиться дальше. Думаю, сегодняшний уровень агрессии близок к тому, что будет на чемпионате мира", - добавил форвард.
В воскресенье подопечные Олега Знарка в заключительном матче соревнований встретятся с чехами (начало 19:30 мск).