Защитник сборной России Науменков признал ошибку в моменте с пропущенной шайбой от финнов

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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник сборной России Михаил Науменков взял на себя вину за пропущенную шайбу от финнов в матче Еврохоккейтура. Об этом он сообщил журналистам.
В субботу сборная России со счетом 0:1 уступила команде Финляндии во втором матче Чешских хоккейных игр. Встреча прошла в Ческе-Будеевице.
"Нужно будет посмотреть повтор с пропущенной шайбой. Понять, что пошло не так. Это, конечно, и моя ошибка - с пятачка забили", - сказал Науменков.
Защитник московского ЦСКА отметил, что был рад вызову в сборную. Науменков заменил в команде травмированного Андрея Зубарева. "Позвонили вечером после тренировки, сказали, что нужно помочь команде - я с радостью согласился. Здесь (в сборной) лучшие игроки, мастера, высокий уровень ощущается", - рассказал хоккеист.
В воскресенье подопечные Олега Знарка в заключительном матче соревнований встретятся с чехами (начало - 19:30 мск).