Губернатор Кубани: этап "Формулы-1" в Сочи суммарно посетит 150 тысяч зрителей

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СОЧИ, 29 апреля. /ТАСС/. Порядка 150 тысяч зрителей в общей сложности посетит все мероприятия этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит его пресс-служба.
"На гонках "Формулы-1" мы ожидаем 150 тысяч болельщиков. Отдыхающие и зрители, которые присутствуют на трибунах, - это все наши туристы, которые поддерживают спрос на Сочи. "Формула-1" способствует тому, чтобы и бюджет Кубани пополнялся, и в целом город Сочи жил", - сказал губернатор.
Ранее ТАСС сообщал, что практически все билеты на российский этап "Формулы-1" проданы.
Гонка Гран-при России пройдет 30 апреля, начало в 15:00.