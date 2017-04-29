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"Спартак-2" вдесятером отыгрался в матче ФНЛ с "Тосно"

Спорт
29 апреля, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Тосно" сыграл вничью с московским "Спартаком-2" со счетом 1:1 в домашнем матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Матч прошел в Великом Новгороде.

У хозяев мяч забил Вагиз Галиулин (26-я минута), у гостей - Денис Давыдов (82). У "Спартака-2" на 28-й минуте был удален с поля защитник Александр Лихачев.

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Тосно" идет вторым, набрав 65 очков. В случае победы в следующем матче команда впервые в истории обеспечит себе место в премьер-лиге. В следующем туре "Тосно" сыграет 6 мая в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком". "Спартак-2", который занимает четвертое место, в этот день встретится дома с "Тамбовом".

В премьер-лигу напрямую выходят первые две команды ФНЛ. Ранее участие в РФПЛ обеспечило московское "Динамо", которое лидирует в чемпионате.

Конкурент "Тосно" в борьбе за прямой выход в РФПЛ "Енисей" (54 очка) вышел на третье место после победы над "Факелом" (3:0).

Команды, занявшие третье-четвертое места, сыграют в стыковых матчах за попадание в РФПЛ. "Спартак-2" вне зависимости от занятого места не сможет сыграть в стыковых матчах, так как является представителем клуба РФПЛ.

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