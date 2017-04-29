"Рубин" обыграл "Локомотив" и прервал семиматчевую серию без побед в РФПЛ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" в гостях обыграли московский "Локомотив" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата России.

Гол на 20-й минуте забил Денис Ткачук.

Команда Хави Грасии прервала семиматчевую серию без побед, до этого "Рубин" в последний раз побеждал 6 марта в гостевом матче с махачкалинским "Анжи" (1:0).

"Локомотив" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Рубин" поднялся на 10-ю строчку с 32 очками в активе. В следующем туре "Рубин" 7 мая примет "Уфу", днем позже "Локомотив" сыграет в гостях с махачкалинским "Анжи".