Главный тренер ФК "Урал" Тарханов не прилетел на игру с "Тереком" из-за болезни

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МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов не смог прилететь с командой на выездной матч 26-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Тереком" из-за болезни. Об этом ТАСС сообщил сам специалист.
"Я приболел. У меня была большая нагрузка - и игры, и к брату на похороны летал. Я должен был лететь в Грозный, но поднялась температура. С предстоящим матчем за Кубок (2 мая. - Прим. ТАСС) это никак не связано", - сообщил Тарханов.
Встреча пройдет в субботу в Грозном.