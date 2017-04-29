Главный тренер ФК "Урал" Тарханов не прилетел на игру с "Тереком" из-за болезни

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов не смог прилететь с командой на выездной матч 26-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Тереком" из-за болезни. Об этом ТАСС сообщил сам специалист.

"Я приболел. У меня была большая нагрузка - и игры, и к брату на похороны летал. Я должен был лететь в Грозный, но поднялась температура. С предстоящим матчем за Кубок (2 мая. - Прим. ТАСС) это никак не связано", - сообщил Тарханов.

Встреча пройдет в субботу в Грозном.