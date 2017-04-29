Арина Аверина победила в личном многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике в Баку

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина одержала победу в личном многоборье на третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку.
Аверина набрала 71,250 балла. Второе место заняла другая российская гимнастка Александра Солдатова (70,800), третье - представительница Болгарии Невьяна Владинова (68,400).
Этап Кубка мира в Баку завершится 1 мая.