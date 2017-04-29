Эксперт: сборная России по хоккею должна выглядеть убедительнее за несколько дней до ЧМ

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МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная России по хоккею не должна играть так слабо, как в матче с финнами, за несколько дней до старта чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской команды Владимир Плющев.
В субботу российская сборная уступила команде Финляндии (0:1) в матче Чешских хоккейных игр.
"Мы были не очень активны в этой игре, недостаточно целеустремленны, а самое главное, непонятно, какую тактику мы избрали, - поделился впечатлениями Плющев. - Понимаю, если бы проиграли 0:5 - это был бы провал, понимаю, если бы проиграли 4:5 - было бы ясно, какие ошибки совершили команды, но проиграли 0:1, очень сложно комментировать вялотекущий хоккей. Что хотят увидеть тренеры на чемпионате мира? К сожалению, я не Штирлиц и Зорге, чтобы видеть, чего хотят наши тренеры".
На вопрос, не стало ли проблемой отсутствие нападающих Сергея Мозякина и Владимира Ткачева, собеседник ТАСС ответил: "За несколько дней до чемпионата мира команда должна быть собрана на 95 процентов и показать хотя бы 80 процентов потенциала. В этом матче потенциал сборной был реализован где-то на 50 процентов. Возможно, есть какие-то секреты, которые мы увидим на чемпионате мира, но команда должна приезжать на турнир с высоко поднятой головой".
"Тренер отвечает за состав и результат, - отметил Плющев. - Что будет на чемпионате мира, посмотрим. Не нужно сейчас говорить, что идет работа на перспективу. До чемпионата мира осталось пять дней, а сборная выглядит не очень убедительно".
В четверг россияне в рамках Евротура уступили шведам (3:4 ОТ). В воскресенье подопечные Олега Знарка в заключительном матче соревнований встретятся с чехами (начало - 19:30 мск). Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже.