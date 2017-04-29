Грасия: победа над "Локомотивом" очень важна "Рубину" после неудачной серии в РФПЛ

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Грасия: победа над "Локомотивом" очень важна "Рубину" после неудачной серии в РФПЛСпорт 29 апреля, 18:57
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МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа на футбольным клубом "Локомотив" очень важна для казанского "Рубина" после неудачной серии в чемпионате России. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер казанского клуба Хавьер Грасия.
В субботу в матче 26-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде обыграл московский "Локомотив" со счетом 1:0. Казанский клуб победил впервые за последние восемь матчей.
"Качество всегда зависит не от одного партнера, а от всей команды. Мы рассматривали разные варианты состава. Если и отмечать чью-то заслугу сегодня, то всей команды, ребята большие молодцы, очень добросовестно работали на поле, несмотря на то, что была такая сложная серия", - сказал Грасия.
"Сегодня была одержана очень важная победа, у нас была серия плохих матчей, негативная динамика, но стоит отметить общие усилия команды сегодня. У нас были потери футболистов из-за травм и карточек. Мы провели хорошо первый тайм, у "Локомотива" было немного моментов, мы владели инициативой и создавали опасные ситуации", - отметил тренер.
"Во втором тайме нам было непросто, мы отталкивались от счета, у соперника были моменты: один-два точно, плюс удар в перекладину. Я очень рад, что сегодня победили, сыграли очень плотно. Сохраним ли мы такую схему дальше, зависит от того, кто у нас будет в распоряжении", - добавил он.
После этого матча чемпионата России "Рубин" поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. "Локомотив" остался на седьмом месте с 35 очками.