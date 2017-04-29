Московское "Динамо" стало чемпионом ФНЛ

Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 29 апреля, 19:52
Керлингисты сборной России завоевали лицензию на ОИ-2018 в дабл-микстеСпорт 29 апреля, 19:49
ФК "Тосно" планирует продлить контракт с главным тренером ПарфеновымСпорт 29 апреля, 19:36
Гендиректор "Тосно": рассчитываем играть в РФПЛ в Великом НовгородеСпорт 29 апреля, 19:21
Российский "Зенит" вышел в финал волейбольной Лиги чемпионовСпорт 29 апреля, 19:16
Семин: игроки "Локомотива" заслуживают неудовлетворительных оценок за матч с "Рубином"Спорт 29 апреля, 19:10
Плохая реализация: сборная России уступила финнам в матче ЕврохоккейтураСпорт 29 апреля, 19:04
Московское "Динамо" стало чемпионом ФНЛСпорт 29 апреля, 19:00
Грасия: победа над "Локомотивом" очень важна "Рубину" после неудачной серии в РФПЛСпорт 29 апреля, 18:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" стало чемпионом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после гостевой победы над "Кубанью" со счетом 1:0 в рамках 34-го тура первенства.
Единственный мяч забил Иван Темников (90).
Бело-голубые продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 17 игр. Последний раз столичный клуб проиграл 15 октября в гостевом матче с воронежским "Факелом" (1:2).
За четыре тура до финиша "Динамо", ранее обеспечившие себе участие в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2017/18, лидирует в турнирной таблице с 78 очками. Бело-голубые опережают ближайшего преследователя, "Тосно", на 12 очков, однако даже при равенстве очков по завершении турнира по дополнительным показателям опередят клуб из Ленинградской области.
"Динамо" является 11-кратным чемпионом СССР (последнее чемпионство было завоевано в 1976 году), семикратным обладателем Кубка СССР/России и победителем Суперкубка СССР. В 1972 году бело-голубые дошли до финала Кубка обладателей кубков, где уступили шотландскому "Рейнджерс". По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России.
В следующем матче "Динамо" 6 мая дома сыграет с воронежским "Факелом". "Кубань", занимающая 11 место, в этот же день проведет гостевую встречу с калининградской "Балтикой".