Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Плохая реализация: сборная России уступила финнам в матче Еврохоккейтура

Спорт
29 апреля, 19:04 UTC+3 ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Первые два периода протекали в жесткой борьбе, обе команды получили по несколько удалений за грубую игру, но реализовать свои возможности так и не сумели

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России проиграла второй матч в рамках заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр. После поражения в четверг от сборной Швеции (3:4 ОТ) российская команда не смогла обыграть команду Финляндии.

Смотрите также

Хоккеисты сборной России проиграли финнам в матче Евротура

В составе сборной России произошло несколько изменений по сравнению с предыдущим матчем Чешских хоккейных игр с командой Швеции. Тренерский штаб российской команды дал отдохнуть форвардам Сергею Мозякину и Владимиру Ткачеву, которые поучаствовали во всех трех голах в ворота шведов. Также в заявку не был включен Евгений Дадонов, ранее получивший небольшую травму. По словам тренера Харийса Витолиньша, форвард СКА, вероятно, сыграет за национальную сборную в следующем матче Евротура - с чехами.

Место в воротах российской команды занял Андрей Василевский, который также вышел с первых минут в игре со шведами. В состав попали форварды Вадим Шипачев, Анатолий Голышев и защитник Михаил Науменков, который был вызван в команду вместо травмированного Андрея Зубарева.

Перебросали, но проиграли

Первые два периода протекали в жесткой борьбе, обе команды получили по несколько удалений за грубую игру, но реализовать свои возможности так и не сумели. Счет в матче был открыт только в середине третьей двадцатиминутки - на добивании удачно сыграл Валттери Филппула. В целом россияне действовали увереннее, о чем говорит статистика бросков по воротам - 32:16 в пользу подопечных Олега Знарка.

Смотрите также
Владимир Плющев

Эксперт: сборная России по хоккею должна выглядеть убедительнее за несколько дней до ЧМ

"Моменты создаем, но с реализацией пока не очень. Подготовка продолжается, страшного ничего нет", - сказал специалист после матча. Также наставник отметил, что игроки команды, прибывшие из Национальной хоккейной лиги, не до конца адаптировались к европейским площадкам.

В вопросе привыкания к игре на больших площадках Знарка поддержал форвард "Тампы" и национальной сборной Владислав Наместников. "С каждым днем мы все лучше и лучше действуем, но пока все равно тяжеловато", - отметил форвард.

Защитник Михаил Науменков после матча признал свою ошибку в моменте с пропущенной шайбой. "Нужно будет посмотреть повтор. Понять, что пошло не так. Это, конечно, и моя ошибка - с пятачка забили", - сказал Науменков.

Заключительный матч Чешских хоккейных игр сборная России проведет в воскресенье против команды хозяев соревнований. Начало в 19:30 мск.

Смотрите также

Защитник сборной России Науменков признал ошибку в моменте с пропущенной шайбой от финнов

Наместников: сборной России по хоккею необходимо улучшить реализацию

Знарок: игроки НХЛ пока не до конца адаптировались в сборной России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Теплоход с пассажирами сел на мель в центре Москвы
6
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
7
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама