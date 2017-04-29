Плохая реализация: сборная России уступила финнам в матче Еврохоккейтура

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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России проиграла второй матч в рамках заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр. После поражения в четверг от сборной Швеции (3:4 ОТ) российская команда не смогла обыграть команду Финляндии.
В составе сборной России произошло несколько изменений по сравнению с предыдущим матчем Чешских хоккейных игр с командой Швеции. Тренерский штаб российской команды дал отдохнуть форвардам Сергею Мозякину и Владимиру Ткачеву, которые поучаствовали во всех трех голах в ворота шведов. Также в заявку не был включен Евгений Дадонов, ранее получивший небольшую травму. По словам тренера Харийса Витолиньша, форвард СКА, вероятно, сыграет за национальную сборную в следующем матче Евротура - с чехами.
Место в воротах российской команды занял Андрей Василевский, который также вышел с первых минут в игре со шведами. В состав попали форварды Вадим Шипачев, Анатолий Голышев и защитник Михаил Науменков, который был вызван в команду вместо травмированного Андрея Зубарева.
Первые два периода протекали в жесткой борьбе, обе команды получили по несколько удалений за грубую игру, но реализовать свои возможности так и не сумели. Счет в матче был открыт только в середине третьей двадцатиминутки - на добивании удачно сыграл Валттери Филппула. В целом россияне действовали увереннее, о чем говорит статистика бросков по воротам - 32:16 в пользу подопечных Олега Знарка.
"Моменты создаем, но с реализацией пока не очень. Подготовка продолжается, страшного ничего нет", - сказал специалист после матча. Также наставник отметил, что игроки команды, прибывшие из Национальной хоккейной лиги, не до конца адаптировались к европейским площадкам.
В вопросе привыкания к игре на больших площадках Знарка поддержал форвард "Тампы" и национальной сборной Владислав Наместников. "С каждым днем мы все лучше и лучше действуем, но пока все равно тяжеловато", - отметил форвард.
Защитник Михаил Науменков после матча признал свою ошибку в моменте с пропущенной шайбой. "Нужно будет посмотреть повтор. Понять, что пошло не так. Это, конечно, и моя ошибка - с пятачка забили", - сказал Науменков.
Заключительный матч Чешских хоккейных игр сборная России проведет в воскресенье против команды хозяев соревнований. Начало в 19:30 мск.