Семин: игроки "Локомотива" заслуживают неудовлетворительных оценок за матч с "Рубином"

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты московского "Локомотива" заслужили неудовлетворительные оценки за матч чемпионата России против казанского "Рубина". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В субботу в матче 26-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле проиграл казанскому "Рубину" со счетом 0:1.

"Я думаю, не играет особенной роли, сколькими защитниками мы играли, а влияет то, как вся команда обороняется. С ЦСКА вся команда плохо оборонялась, а сегодня мы исходили из возможностей после игры с ЦСКА. Баринов на сборах играл неплохо, не допусти он одну ошибку, оценил бы его игру положительно, но, если проиграли, все заслужили неудовлетворительную оценку", - сказал Семин.

"Мы планировали, что Ари и Мануэль Фернандеш будут играть по тайму, как и Алексей Миранчук. Что касается Фарфана, его нужно поддержать и сказать одно: он сражался, молодец, но не получилось забить. Больше претензий к игрокам, которые были неактивные, а это все команда. Сейчас у нас отрицательные эмоции после поражения от ЦСКА, сложного матча с "Амкаром", - отметил тренер.

После этого матча "Локомотив" остался на седьмом месте с 35 очками. "Рубин" поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи состоится финал Кубка России, в котором "Локомотив" сыграет против екатеринбургского "Урала".