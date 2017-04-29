Финский хоккеист Филппула: сборная России будет крайне сильна на чемпионате мира

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею будет крайне сильной командой на чемпионате мира 2017 года, который пройдет в Кельне и Париже. Такое мнение ТАСС высказал финский форвард Валттери Филппула.

В субботу сборная России со счетом 0:1 уступила команде Финляндии во втором матче "Чешских хоккейных игр". Филппула стал автором единственной шайбы. Встреча прошла в Ческе-Будеевице.

"Хорошая победа, наша команда сыграла великолепно. У России было много моментов, но наш голкипер был на высоте. Здорово, что смогли победить", - считает Филппула.

"Не вижу недостатков у российской сборной, - продолжил нападающий. - Все парни отлично катаются, очень мастеровитые, великолепный голкипер. Но именно сегодня им не хватило реализации. Сборная России будет крайне сильной командой на чемпионате мира".

"Столкновения и стычки - это часть игры. Мы просто защищались. Да, иногда эмоции выходят за край, но в этом нет ничего страшного", - заключил собеседник ТАСС.

В воскресенье подопечные Олега Знарка в заключительном матче соревнований встретятся с чехами (начало 19:30 мск). Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая.