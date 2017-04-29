Футболист Кузьмин: победа над "Локомотивом" стала для "Рубина" глотком свежего воздуха

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа в матче 26-го тура чемпионата Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) над московским "Локомотивом" поможет казанскому "Рубину" вернуть уверенность в своих силах, этот результат стал для казанцев глотком свежего воздуха. Такое мнение журналистам высказал защитник "Рубина" Олег Кузьмин.

"Рубин" в гостях обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 и прервал семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России.

"Эта победа получилась трудовой, тяжелой, особенно в нашей ситуации, для нас игра была не важна, главное - результат. Очень рад, что команда проявила характер и мы добились победы. Что делать с игрой? Нужно работать и делать выводы", - сказал Кузьмин.

"Задачи на остаток сезона, конечно, есть - это побольше радовать наших болельщиков, потому что мы их часто огорчали. Для этого нужно выиграть все оставшиеся матчи, понятно, что это будет сложно сделать. Нам сегодня немного повезло, но счет на табло. Будем надеяться, что победа придаст уверенности, тем более, что после серии неудач она для нас как глоток свежего воздуха", - резюмировал футболист.

После 24 матчей в активе "Рубина" 32 очка и десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив", набрав 35 баллов, расположился на седьмой строчке.