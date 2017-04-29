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ФК "Тосно" планирует продлить контракт с главным тренером Парфеновым

Спорт
29 апреля, 19:36 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД корр. ТАСС, Олег Кошелев

Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил, что определенные компании готовы присоединиться к клубу

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Дмитрий Парфенов

Дмитрий Парфенов

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тосно" (Ленинградская область) рассчитывает по окончании сезона продлить контракт с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

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В турнирной таблице первенства ФНЛ за четыре тура до конца чемпионата "Тосно" идет вторым, набрав 66 очков. В случае победы или ничейного результата в следующем туре команда впервые в истории обеспечит себе место в премьер- лиге. В следующем туре "Тосно" сыграет 6 мая в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком".

"Контракт Парфенова рассчитан до конца сезона, он пока не продлен. Мы надеемся, что продолжим работу с этим тренером. У нас прекрасный коллектив, мы ладим и понимаем друг друга с полуслова. Уверен, что ни он, ни мы не захотят никаких перемен", - сказал Матюшенко.

Гендиректор сообщил, что определенные компании готовы присоединиться к клубу. "Но конкретные суммы я пока назвать не могу, - подчеркнул он. - Мы не планируем делать какие-то баснословные зарплаты, покупать дорогих игроков. Опираться будем на тот состав, который есть сегодня, добавив к нему пять-шесть игроков".

Дмитрий Парфенов, четырехкратный чемпион России в составе московского "Спартака", возглавляет "Тосно" с августа 2015 года. Перед началом текущего сезона в его тренерский штаб вошел еще один бывший футболист "Спартака" Владимир Бесчастных.

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