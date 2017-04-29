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Керлингисты сборной России завоевали лицензию на ОИ-2018 в дабл-миксте

Спорт
29 апреля, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

В субботу российские спортсмены победили в 1/2 финала чемпионата мира за 9-16 места команду Шотландии

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© ТАСС/Сергей Фадеичев

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали лицензию на Олимпиаду 2018 года в дисциплине дабл-микст.

Это произошло благодаря результатам выступлений на двух последних чемпионатах мира: в 2016 году россияне одержали победу, а на текущем первенстве в субботу победили в 1/2 финала турнира за 9-16 места команду Шотландии.

Дисциплина дабл-микст впервые войдет в программу на Олимпиады на играх в южнокорейском Пхенчхане. Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

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