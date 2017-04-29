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Милевский сможет получать больше игрового времени за "Тосно" в РФПЛ

Спорт
29 апреля, 19:56 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД корр. ТАСС, Олег Кошелев

В сентябре прошлого года Милевский, который провел 50 матчей за сборную Украины, подписал двухлетний контракт в "Тосно"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тосно" (Ленинградская область) Артем Милевский сможет получать больше игрового времени в случае выхода команды в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

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В сентябре прошлого года Милевский, который провел 50 матчей за сборную Украины, подписал двухлетний контракт в "Тосно". В текущем сезоне форвард провел 14 матчей, не забив ни одного мяча.

"Милевский пришел к нам в состоянии, которое оставляло желать лучшего, однако он трудился, много работал, доказывал на сборах. Шансов выйти на поле у него было не так много в связи с лимитом на легионеров, который в ФНЛ позволяет выпустить только трех иностранцев. У нас постоянно играли защитник Раде Дугалич (Сербия), полузащитники Младен Кашчелан (Черногория) и Вагиз Галиулин (Узбекистан). Двое из них - ключевые игроки, к тому же оборонительного плана, поэтому вариантов с выходом Милевского было действительно мало", - рассказал Матюшенко.

"В премьер-лиге лимит мягче, поэтому у него будет больше шансов сыграть", - добавил гендиректор.

На протяжении карьеры Милевский неоднократно попадал в скандальные ситуации. "Вопросов к нему нет никаких, замечен в чем-то он нигде не был. Он должным образом относился к своей работе", - заверил Матюшенко.

В турнирной таблице первенства ФНЛ за четыре тура до конца чемпионата "Тосно" идет вторым, набрав 66 очков. В случае победы или ничейного результата в следующем туре команда впервые в истории оформит путевку в премьер-лигу. В следующем туре "Тосно" сыграет 6 мая в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком".

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