Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Штутгарте

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова не смогла пробиться в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (призовой фонд - более $700 тыс.). В полуфинале она проиграла француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 5:7, 4:6.

В воскресном финале соперницей Младенович станет победительница встречи между Симоной Халеп (Румыния) и Лаурой Зигемунд (Германия).

Ранее Младенович выступила против предоставления Шараповой специального приглашения (wild kard) на турниры из-за дисквалификации россиянки за нарушение антидопинговых правил.

Турнир в Штутгарте стал для Шараповой первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, истекшей 26 апреля. Ранее 30-летняя россиянка обыграла на турнире итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонку Анетт Контавейт.