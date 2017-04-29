Шляхтин: руководство ФК "Крылья Советов" полностью доверяет тренеру Скрипченко

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Руководство самарских "Крыльев Советов", несмотря на тяжелое турнирное положение клуба в чемпионате России по футболу, полностью доверяет главному тренеру команды Вадиму Скрипченко. Об этом ТАСС заявил министр спорта Самарской области, член совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

В восьми играх после возобновления чемпионата самарцы набрали шесть очков - одна победа при трех ничьих и четырех поражениях. Команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице, в семи очках от 12-й позиции, которая позволяет сохранить место в премьер-лиге. На прошлой неделе в российских СМИ появилась информация, что клуб не станет продлевать соглашение с белорусским тренером, если команда вылетит в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

"Это очередной вброс, чтобы расшатать ситуацию в коллективе, - прокомментировал информацию Шляхтин. - В команде хорошая атмосфера, есть понимание, есть настрой. Да, немного не восстановились, немножко перегорели. Сейчас больше кадровые проблемы волнуют - у нас травмированы Шелдон Бато, Али Гаджибеков, Милан Родич, Ваня Таранов, Дмитрий Ятченко, Артем Громов, это тридцать процентов команды, о чем здесь можно говорить?"

"У нас стопроцентное доверие к тренеру, - заявил собеседник ТАСС. - Нужно играть и все, всякие игры бывают, и у звездных команд бывают провалы. Но сейчас ситуация изменилась, картина игры иная, нежели чем при Франке Веркаутерене (бывшем главном тренере команды - прим. ТАСС) - результаты стали лучше, забивать стали больше".

Скрипченко сменил Веркаутерена на посту главного тренера самарцев в начале ноября прошлого года.