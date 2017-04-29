Роналду побил рекорд результативности шести сильнейших футбольных чемпионатов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду побил общий рекорд результативности шести ведущих национальных футбольных чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии, Португалии и Франции).

В победном матче 35-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:1) португальский форвард забил 367-й мяч в 483 играх, проведенных в национальных первенствах. Он превзошел достижение англичанина Джимми Гривза (366 голов в 528 играх).

Ранее Роналду выступал в лиссабонском "Спортинге" и английском "Манчестер Юнайтед". Он является трехкратным чемпионом Англии, чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии стал чемпионом Европы (2016).

Дважды форвард становился обладателем "Золотого мяча" (2008, 2016), вручаемого еженедельником France Football, "Золотого мяча ФИФА" (2013, 2014) и четыре раза - обладателем "Золотой бутсы" (2008, 2011, 2014, 2015), которая вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран Европы по итогам сезона.