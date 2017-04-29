Карякин победил Эльянова в восьмом туре шахматного турнира памяти Гашимова

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин одержал победу над украинцем Павлом Эльяновым в восьмом туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

В других партиях американец Уэсли Со сыграл вничью с азербайджанцем Теймуразом Раджабовым, болгарин Веселин Топалов - с индийцем Пенталой Харикришной, поляк Радослав Войташек победил Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана, россиянин Владимир Крамник - англичанина Майкла Адамса.

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (5 очков), далее идут Со, Топалов (по 4,5), Адамс, Войташек, Крамник, Карякин (по 4), Эльянов, Раджабов (по 3,5) и Харикришна (3).

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.