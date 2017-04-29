Янчук: Шарапова хорошо выступила в Штутгарте и может претендовать на победу в Wimbledon

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Мария Шарапова, вернувшаяся в спорт после длительного перерыва, на турнире в Штутгарте показала хороший теннис и доказала, что может быстро прогрессировать. Как заметил в беседе с корреспондентом ТАСС заслуженный тренер России Виктор Янчук, ее игра дает основания полагать, что уже на Уимблдонском турнире Шарапова способна опять стать одной из главных претенденток на победу.

В полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте россиянка проиграла француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 5:7, 4:6.

"Маша только в начале пути, по мере участия в соревнованиях она будет совершенствовать свою игру, - заметил Янчук. - К Roland Garros она еще не успеет выйти на пик формы, прежде всего, с точки зрения психологии. Но в июле на Уимблдонском турнире Шарапова, думаю, может подняться высоко и даже претендовать на победу. Потенциально она на это будет способна".

Турнир в Штутгарте стал для Шараповой первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, истекшей 26 апреля. В первых трех раундах россиянка обыграла итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонку Анетт Контавейт.

"Большой потенциал Шараповой чувствовался даже в сегодняшнем проигранном матче с Младенович, которую россиянка превосходила в силе ударов и скорости, - продолжил собеседник агентства. - Первый матч Маша проводила по-другому, с большими перепадами в игре, что было следствием отсутствия соревновательной практики. Но за счет своего характера она шаг за шагом шла вверх по турнирной сетке и набирала спортивную форму. Шарапова пока и передвигается по корту не так, как в свои лучшие годы, да и невынужденных ошибок делает достаточно много".

"Что касается турнира в Штутгарте, то здесь она выступила хорошо. Она сразу сумела добраться до полуфинала, не выступая перед этим больше года. Но не менее важно, что Шарапова получила большую соревновательную практику, которая ей крайне необходима, чтобы вернуться в элиту", - подытожил Янчук.