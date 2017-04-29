Тарпищев: Шараповой за турнир в Штутгарте можно поставить большой плюс

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СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянке Марии Шараповой за выступление в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте можно поставить большой плюс, но ей не хватило психологической устойчивости в полуфинальном матче. Такое мнение ТАСС выразил по телефону глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Шарапова не смогла пробиться в финал турнира (призовой фонд - более $700 тысяч), уступив в полуфинале француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 5:7, 4:6. Этот турнир стал для россиянки первым после 15-месячной дисквалификации за употребления мельдония.
"За турнир можно поставить большой плюс, молодец. Надо так же продолжать. В полуфинальном матче первый сет она провела почти идеально, и надо было во втором доводить до победы, когда выиграла подачу соперницы. Можно сказать, не хватило удачи", - сказал Тарпищев.
"Младенович же адаптировалась по ходу матча к стилю Шараповой. И опять же, о чем мы говорили раньше, Шараповой не хватило психологической устойчивости", - добавил он.
В Штутгарте 30-летняя россиянка обыграла итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонку Анетт Контавейт. В воскресном финале турнира соперницей Младенович станет победительница встречи между Симоной Халеп (Румыния) и Лаурой Зигемунд (Германия).