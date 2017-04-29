Российская рапиристка Дериглазова стала третьей на этапе Кубка мира в Германии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянка Инна Дериглазова заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию на рапире в Германии.

В полуфинале Дериглазова уступила американке Ли Кифер со счетом 14:15.

Победительницей стала Кифер, которая в финале победила итальянку Арианну Эрриго со счетом 15:14. Вторую бронзу завоевала немка Каролин Голубицки.