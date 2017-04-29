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Хоккеисты сборной Чехии победили шведов в матче Евротура

Спорт
29 апреля, 20:47 UTC+3 ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/ 29, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:4

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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции со счетом 8:4 в матче Чешских хоккейных игр - этапа Евротура. Встреча прошла в городе Ческе-Будеевице.

Шайбы в составе победителей забросили Томаш Кундратек (4-я минута), Михал Бирнер (31), Ян Коварж (37), Радим Шимек (38, 60), Петр Голик (49), Роман Червенка (57), Михал Кемпны (59). У шведов отличились Марио Кемпе (18), Джон Клингберг (20, 55), Габриэль Ландеског (29).

В воскресенье чехи в заключительном матче соревнований встретятся с россиянами, шведы в тот же день сыграют с финнами.

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