Хоккеисты сборной Чехии победили шведов в матче Евротура

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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции со счетом 8:4 в матче Чешских хоккейных игр - этапа Евротура. Встреча прошла в городе Ческе-Будеевице.
Шайбы в составе победителей забросили Томаш Кундратек (4-я минута), Михал Бирнер (31), Ян Коварж (37), Радим Шимек (38, 60), Петр Голик (49), Роман Червенка (57), Михал Кемпны (59). У шведов отличились Марио Кемпе (18), Джон Клингберг (20, 55), Габриэль Ландеског (29).
В воскресенье чехи в заключительном матче соревнований встретятся с россиянами, шведы в тот же день сыграют с финнами.