"Урал" без ряда основных футболистов проиграл на выезде "Тереку" в чемпионате России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" проиграл грозненскому "Тереку" со счетом 2:5 в гостевом матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей голы забили Аблай Мбенге (33-я и 63-я минуты), Заур Садаев (67), Игорь Лебеденко (83) и Милад Мохаммади (90). У гостей отличился Роман Павлюченко (21) и Эдгар Манучарян (87).

"Урал" не привез на игру сразу нескольких футболистов основного состава. В заявке на матч не было вратаря Николая Заболотного, защитников Грегора Балажица, Александра Данцева и Джемала Табидзе, полузащитников Романа Емельянова, Артема Фидлера, Эрика Бикфалви и Николая Димитрова, а также нападающих Владимира Ильина и Чисамбы Лунгу.

Как пояснил ТАСС главный тренер "Урала" Тарханов, также не полетевший с командой из-за болезни, такое решение было принято ради подготовки к финалу Кубка России, который пройдет 2 мая в Сочи. "Не полетели все те, кто играл регулярно. "Локомотив" тоже провел ротацию (в матче с "Рубином" в субботу. - Прим. ТАСС) - Алексей Миранчук и Фернандеш сыграли по тайму, Янбаев не играл. Если бы играли дома, мы так же бы сделали, а так как на выезде, а потом еще ночью лететь обратно, поэтому с этим возникла проблема", - добавил он.

"Терек" благодаря победе вышел на пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. "Урал" с 29 очками в активе идет 11-м. В следующем туре "Урал" 8 мая примет самарские "Крылья Советов", днем ранее "Терек" сыграет в гостях с санкт-петербургским "Зенитом".