Мутко: Шарапова после дисквалификации может заиграть лучше, чем раньше

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская теннисистка Мария Шарапова после возвращения сможет выступать лучше, чем когда-либо, но пока ей не хватает соревновательной практики. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Шарапова в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте уступила француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 5:7, 4:6. Этот турнир стал для 30-летней россиянки первым после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония.

"Маша показала на своем первом турнире после возвращения очень хороший теннис. Но ждать от нее чего-то сверхъестественного было, конечно, рано. Ей пока очень не хватает соревновательной практики. Но со временем она будет выступать все лучше и лучше", - сказал Мутко.

"Я недавно прочитал интервью спортсменки. Она за время своей дисквалификации переосмыслила многое. Вернувшись, думаю, Шарапова будет играть лучше, чем когда-либо. Ее возраст позволяет вернуться обратно на вершину и показывать очень высокие результаты", - отметил он.