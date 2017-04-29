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Мутко: Шарапова после дисквалификации может заиграть лучше, чем раньше

Спорт
29 апреля, 20:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Вице-премьер РФ считает, что спортсменка только набирает форму, от нее не нужно ждать сиюминутного результата

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская теннисистка Мария Шарапова после возвращения сможет выступать лучше, чем когда-либо, но пока ей не хватает соревновательной практики. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Шарапова в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте уступила француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 5:7, 4:6. Этот турнир стал для 30-летней россиянки первым после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония.

"Маша показала на своем первом турнире после возвращения очень хороший теннис. Но ждать от нее чего-то сверхъестественного было, конечно, рано. Ей пока очень не хватает соревновательной практики. Но со временем она будет выступать все лучше и лучше", - сказал Мутко.

"Я недавно прочитал интервью спортсменки. Она за время своей дисквалификации переосмыслила многое. Вернувшись, думаю, Шарапова будет играть лучше, чем когда-либо. Ее возраст позволяет вернуться обратно на вершину и показывать очень высокие результаты", - отметил он.

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