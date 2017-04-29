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"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу

Спорт
29 апреля, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

За три тура до окончания турнира команда на десять очков опережает ближайшего преследователя

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Футболисты "Баварии"

Футболисты "Баварии"

© EPA/FELIPE TRUEBA

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Бавария" победила "Вольфсбург" со счетом 6:0 в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу и досрочно обеспечила победу в турнире.

Забитыми мячами отметились Давид Алаба (19-я минута), Роберт Левандовски (36, 45), Арьен Роббен (66), Томас Мюллер (80) и Джошуа Киммих (85).

За три тура до окончания чемпионата "Бавария" имеет в активе 73 очка, опережая занимающий вторую строчку "Лейпциг" на десять очков.

"Бавария" стала чемпионом Германии 27-й раз в истории, что является национальным рекордом. Также команда является 18-кратным обладателем Кубка Германии, пятикратным обладателем Суперкубка Германии, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, победителем Кубка обладателей кубков, обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира.

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