Волейболистки московского "Динамо" стали пятикратными чемпионками России

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Волейболистки московского "Динамо" одержали победу над казанским "Динамо" со счетом 3-1 в четвертом матче финальной серии чемпионата России и в пятый раз в истории выиграли турнир.
Счет в серии до трех побед стал 3-1.
Московское "Динамо" выиграло чемпионат России в пятый раз в истории и во второй подряд. До этого они становились сильнейшими в 2006, 2007, 2009, 2016 годах. Рекордсменом по числу побед в турнире является клуб "Уралочка-НТМК", представляющий Свердловскую область - 14.
Ранее бронзовые медали завоевал красноярский "Енисей", обыгравший в серии за третье место "Уралочку" из Свердловской области.