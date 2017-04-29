Чешский вратарь назвал Кучерова и Мозякина самыми опасными в составе сборной России

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форварды Никита Кучеров и Сергей Мозякин являются самыми опасными игроками в составе сборной России на заключительном этапе Евротура - "Чешских хоккейных играх". Такое мнение журналистам высказал вратарь челябинского "Трактора" и сборной Чехии Павел Францоуз.

"Не знаю, чего ждать от вашей команды. Главное для нас это подготовиться к чемпионату мира. Россия, безусловно, захочет выиграть завтра, но мы тоже хотим добиться успеха на домашнем турнире перед своими болельщиками. Думаю, будет хороший матч", - считает Францоуз.

"Я видел обзор игры Россия - Швеция. У вас сильная команда, как и все топовые сборные, которые будут на чемпионате мира. Думаю, Кучеров и Мозякин будут самыми опасными в российской сборной", - заключил чешский голкипер.

В воскресенье российская сборная в заключительном матче соревнований встретится с чехами (начало - 19:30 мск).