Шарапова довольна своей игрой на турнире в Штутгарте

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова удовлетворена своим выступлением на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Об этом Шарапова, которую цитирует АФП, заявила после проигранного полуфинального матча на турнире.

Шарапова не смогла выйти в финал турнира (призовой фонд - более $700 тысяч), уступив в полуфинале француженке Кристине Младенович со счетом 6:3, 5:7, 4:6.

"Если бы кто-то сказал мне в начале недели, что я дойду до полуфинала, то осчастливил бы меня, - сказала Шарапова. - Я очень довольна тем, как играла на турнире".

Турнир в Штутгарте стал для 30-летней теннисистки первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, истекшей 26 апреля. В первых трех раундах россиянка обыграла итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонку Анетт Контавейт.

Следующий турнир, в котором выступит Шарапова, пройдет в Риме с 15 по 21 мая, общий призовой фонд составляет $2,77 млн.