Боксер Кличко пока не готов проводить матч-реванш с Джошуа

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Украинец Владимир Кличко признался, что пока не готов проводить матч-реванш с британцем Энтони Джошуа, несмотря на подписанный ранее контракт на два поединка. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky Sports после боя.

Кличко не сумел завоевать титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" он проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

По словам 41-летнего украинца, в контракте на поединок есть пункт о реванше, но сейчас он хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры. Кличко проиграл два последних поединка с разницей в 1,5 года.

Кличко признал закономерность исхода: "Сегодня победил лучший боксер. Это был зрелищный поединок, в котором оба соперника не избегали боя. Энтони был лучше меня, и я огорчен тем, что у меня сегодня не получилось. Я планировал быть сильнее него, но не удалось".

"Отдаю дань уважения Энтони, мне понравился поединок, - добавил украинец. - Очень хотел, чтобы руку подняли мне (как победителю), но он встал (после нокдауна), вернулся в бой и выиграл титулы".

В послужном списке Кличко теперь 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений. 27-летний Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом).