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Четыре шайбы Пажо принесли "Оттаве" победу над "Рейнджерс" в матче 1/4 финала плей-офф НХЛ

Спорт
30 апреля, 2:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

"Оттава" повела в серии со счетом 2:0

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Жан-Габриель Пажо

Жан-Габриель Пажо

© AP Photo/Paul Sancya

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Оттава" на своей площадке одержала победу над "Рейнджерс" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 6:5.

В составе победителей четыре шайбы забросил Жан-Габриель Пажо. 24-летний канадский нападающий отметился точным ударом на 14-й минуте, а при счете 3:5 ему удались точные броски на 57-й и 59-й минутах, он перевел игру в овертайм, где вновь смог отличиться на 82-й минуте поединка. Также в составе хозяев голами отметились Марк Мето (34) и Марк Стоун (42).

У гостей дубль оформил Брэди Шей (36, 46). Также шайбы на счету Михаэля Гарбнера (5), Криса Крайдера (31) и Дерека Степана (34).

В восьми матчах плей-офф на счету Пажо пять очков (5 шайб), в регулярном чемпионате этого сезона он провел 82 матча и набрал 33 очка (12 шайб + 21 передача). Он стал первым игроком, оформившим покер в плей-офф НХЛ, с 6 мая 2010 года, когда нападающий "Детройта" Юхан Франзен забросил четыре шайбы в матче с "Сан-Хосе" (7:1). Также канадец стал вторым игроком в истории плей-офф НХЛ, сделавшим покер, последнюю шайбу забросив в овертайме (в 2006 году это сделал Джеффри Лупул из "Анахайма" в матче с "Колорадо" (4:3 ОТ). Кроме того, Пажо первый хоккеист в истории "Оттавы", кто сумел четырежды отличиться в игре плей-офф, и шестой, если учитывать матчи регулярного чемпионата.

Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич провел на льду шесть минут и результативными действиями не отметился.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Оттавы". Следующий матч пройдет в Нью-Йорке в ночь на 3 мая по московскому времени.

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