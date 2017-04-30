Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Десять полицейских получили ранения в результате нападения фанатов "Баварии"

Спорт
30 апреля, 4:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Столкновения произошли после матча чемпионата Германии "Вольфсбург" - "Бавария"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Баварии"

Болельщики "Баварии"

©  EPA/ SVEN HOPPE

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Десять полицейских пострадали в Вольфсбурге после матча одноименной команды с "Баварией" в рамках 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным газеты, фанаты "Баварии" забросали стражей порядка бутылками и стаканами. Тем не менее, раненые полицейские смогли продолжить исполнять свои обязанности.

Также ранения получили болельщик "Баварии" и сотрудник службы безопасности. Четверо подозреваемых в нападении находятся под стражей.

"Бавария" победила "Вольфсбург" со счетом 6:0 и досрочно обеспечила себе победу в турнире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
2
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
3
В Москве после дорожного конфликта со стрельбой объявлен план перехват
4
Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Участники нападения на Варламова доставлены в полицию
7
В США прошли многотысячные акции в знак протеста против политики Трампа по климату
Темы дня
Загрузка...
Реклама