Десять полицейских получили ранения в результате нападения фанатов "Баварии"

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Десять полицейских пострадали в Вольфсбурге после матча одноименной команды с "Баварией" в рамках 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным газеты, фанаты "Баварии" забросали стражей порядка бутылками и стаканами. Тем не менее, раненые полицейские смогли продолжить исполнять свои обязанности.
Также ранения получили болельщик "Баварии" и сотрудник службы безопасности. Четверо подозреваемых в нападении находятся под стражей.
"Бавария" победила "Вольфсбург" со счетом 6:0 и досрочно обеспечила себе победу в турнире.