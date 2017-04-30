Десять полицейских получили ранения в результате нападения фанатов "Баварии"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Десять полицейских пострадали в Вольфсбурге после матча одноименной команды с "Баварией" в рамках 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным газеты, фанаты "Баварии" забросали стражей порядка бутылками и стаканами. Тем не менее, раненые полицейские смогли продолжить исполнять свои обязанности.

Также ранения получили болельщик "Баварии" и сотрудник службы безопасности. Четверо подозреваемых в нападении находятся под стражей.

"Бавария" победила "Вольфсбург" со счетом 6:0 и досрочно обеспечила себе победу в турнире.