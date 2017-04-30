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"Питтсбург" победил "Вашингтон" в плей-офф НХЛ, Малкин и Овечкин набрали по два очка

Спорт
30 апреля, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:2

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Питтсбург" в гостях обыграл "Вашингтон" со счетом 6:2 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Мэтт Нисканен (23-я минута) и Никлас Бэкстрем (44). У гостей шайбы забросили Мэтт Каллен (22, Фил Кессел (34, 43), Джейк Гюнцель (37, 60) и российский нападающий Евгений Малкин 46).

Малкин также отметился голевой передачей, теперь на его счету 13 очков в нынешнем плей-офф (3 гола + 10 передач), он продолжает возглавлять гонку бомбардиров Кубка Стэнли. Его соотечественник форвард столичной команды Александр Овечкин отметился двумя результативными пасами, набрав пятое и шестое очко в плей-офф (4+2).

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби сделал две голевые передачи, в его активе теперь 148 (53+95) очков в матчах Кубка Стэнли, по этому показателю он вышел на второе место в истории команды, обойдя Яромира Ягра – 147 (65+82). Лидирует Марио Лемье – 172 (76+96).

Гюнцель забросил семь голов в семи матчах текущего плей-офф, он возглавляет гонку снайперов. Кроме того, он побил клубный рекорд по количеству голов за один розыгрыш плей-офф для игрока в статусе новичка. 

Кроме того, Гюнцель побил прошлогодний клубный рекорд Брайана Раста (6 заброшенных шайб в 23 матчах) по количеству голов за один розыгрыш плей-офф для игрока в статусе новичка. 

Счет в серии стал 2-0 в пользу "Питтсбурга", который проведет третий матч на своей площадке. Встреча пройдет в ночь на 2 мая по московскому времени.

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