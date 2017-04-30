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Шварценеггер надеется, что Кличко и Джошуа проведут бой-реванш

Спорт
30 апреля, 6:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

По мнению известного актера, боксеры провели захватывающий бой в Лондоне

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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

© Nick Potts/PA via AP

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, который посетил бой украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа в Лондоне, выразил надежду, что боксеры проведут еще один поединок.

В 12-раундовом бое на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации и завоевав пояс Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе.

"Это был один из самых захватывающих боев, который я когда-либо видел. Поздравляю Джошуа с победой, а Кличко с великолепным поединком. Надеюсь, что будет реванш", - написал Шварценеггер в своем Twitter.

По словам 41-летнего украинца, в контракте на поединок есть пункт о реванше, но сейчас он хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры. В послужном списке Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений. 27-летний Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом).

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