Шварценеггер надеется, что Кличко и Джошуа проведут бой-реванш

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, который посетил бой украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа в Лондоне, выразил надежду, что боксеры проведут еще один поединок.

В 12-раундовом бое на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации и завоевав пояс Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе.

"Это был один из самых захватывающих боев, который я когда-либо видел. Поздравляю Джошуа с победой, а Кличко с великолепным поединком. Надеюсь, что будет реванш", - написал Шварценеггер в своем Twitter.

По словам 41-летнего украинца, в контракте на поединок есть пункт о реванше, но сейчас он хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры. В послужном списке Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений. 27-летний Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом).

One of the most exciting fights I've ever seen. Congrats @anthonyfjoshua on the win & @Klitschko on amazing battle. Hope there's a rematch. pic.twitter.com/wyIj8CAJq8 — Arnold (@Schwarzenegger) 29 апреля 2017 г.