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Sportsnet: Клуб НХЛ "Нью-Джерси" заинтересован в возвращении Ковальчука

Спорт
30 апреля, 8:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Сообщается, что на следующей неделе генменеджер "Нью-Джерси" планирует провести переговоры с агентом россиянина

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" намерен вернуть российского нападающего, выступающего за петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, Илью Ковальчука. Об этом сообщает портал Sportsnet.

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Отмечается, что генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро на следующей неделе проведет переговоры с агентом 34-летнего хоккеиста Юрием Николаевым. Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил ТАСС, что Ковальчук не рассматривает возможность возвращения в НХЛ.

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 (38 шайб + 49 передач).

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