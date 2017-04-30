Sportsnet: Клуб НХЛ "Нью-Джерси" заинтересован в возвращении Ковальчука

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" намерен вернуть российского нападающего, выступающего за петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, Илью Ковальчука. Об этом сообщает портал Sportsnet.

Отмечается, что генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро на следующей неделе проведет переговоры с агентом 34-летнего хоккеиста Юрием Николаевым. Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил ТАСС, что Ковальчук не рассматривает возможность возвращения в НХЛ.

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 (38 шайб + 49 передач).