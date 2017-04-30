Пажено выиграл гонку четвертого этапа серии Indycar, Алешин устроил аварию

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Француз Симон Пажено из команды Penske стал победителем четвертого этапа американской гоночной серии Indycar, который прошел в Эвондейле (штат Аризона).
Вторым в гонке финишировал его партнер по команде австралиец Уилл Пауэр, третьим - американец Джей Ар Хильдебранд (Ed Carpenter Racing).
Российский пилот Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал инициатором массовой аварии на первом же круге. Россиянин потерял управление над болидом и зацепил впередиидущую машину, а несколько гонщиков, которые ехали позади них, не смогли увернуться. В результате инцидента с дистанции сошли пять пилотов.
Следующий этап пройдет в Индианаполисе (штат Индиана) с 11 по 13 мая.