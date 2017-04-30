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Пажено выиграл гонку четвертого этапа серии Indycar, Алешин устроил аварию

Спорт
30 апреля, 8:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Потеря россиянином управления над болидом привела к массовой аварии на первом же круге, закончившейся сходом сразу пяти пилотов

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Болид Михаила Алешина (на переднем плане)

Болид Михаила Алешина (на переднем плане)

© AP Photo/Butch Dill

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Француз Симон Пажено из команды Penske стал победителем четвертого этапа американской гоночной серии Indycar, который прошел в Эвондейле (штат Аризона).

Вторым в гонке финишировал его партнер по команде австралиец Уилл Пауэр, третьим - американец Джей Ар Хильдебранд (Ed Carpenter Racing).

Российский пилот Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал инициатором массовой аварии на первом же круге. Россиянин потерял управление над болидом и зацепил впередиидущую машину, а несколько гонщиков, которые ехали позади них, не смогли увернуться. В результате инцидента с дистанции сошли пять пилотов.

Алешин авария

Следующий этап пройдет в Индианаполисе (штат Индиана) с 11 по 13 мая.

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