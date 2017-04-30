Двадцать пять тысяч болельщиков ожидают на тестовом матче "Рубин" - ЦСКА на "Казань-Арене"

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КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Руководство стадиона "Казань- Арена" ожидает на тестовом матче 29-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским ЦСКА 17 мая порядка двадцати пяти тысяч болельщиков. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.
"Этот матч у нас будет с ЦСКА, поэтому, я думаю, что минимум 25 тысяч человек должны прийти. Главное, чтобы погода была хорошая", - пояснил он.
По его словам, сейчас на стадионе увеличивают количество необходимого оборудования и устанавливают дополнительную мебель к матчам Кубка конфедераций. Некоторые службы стадиона начали проверять уже на прошедшем 26 апреля матче с "Тереком".
Как сообщалось ранее, вход на стадион "Казань-Арена" 17 мая на матч между "Рубином" и ЦСКА по паспортам болельщиков Кубка конфедераций будет бесплатным. При получении паспорта будет вручен бесплатный билет на матч.
Стадион "Казань-Арена" примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей. Перед Кубком конфедераций на стадионе в рамках чемпионата России пройдут тестовые матчи "Рубин" - "Уфа" (7 мая) и "Рубин" - ЦСКА (17 мая).
Игры Кубка конфедераций, помимо Казани, состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.