"Хонда" с 2018 года будет поставлять моторы для команды "Формулы-1" "Заубер"

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Японская компания "Хонда" со следующего года будет поставлять моторы швейцарской команде "Заубер", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщается на официальном сайте "Заубера".
Ранее поставкой моторов команде занималась компания "Феррари". Также "Хонда" с 2015 года поставляет моторы другой команде "Формулы-1" "Макларен".
"Для "Заубера" большая честь работать с "Хондой" в ближайшие годы, - сказала генеральный директор швейцарской команды Мониша Кальтенборн. - Перестройка нашей команды видна благодаря появлению не только новых владельцев, но и нового технического спонсора. Мы с огромным волнением ждем начала новой вехи в эре современных двигателей. Мы очень рассчитываем на наше сотрудничество с "Хондой" которое задаст направление для успешного будущего как в стратегическом, так и в технологическом плане".
В прошлом сезоне "Заубер" занял предпоследнее, 10-е место в Кубке конструкторов. В этом году швейцарская команда после трех гонок не набрала ни одного очка, как и "Макларен". Команда из Уокинга сотрудничает с японским производителем с 2015 года, но за это время результаты "Макларена" лишь ухудшаются. Болиды британской конюшни с мотором "Хонда" крайне ненадежны, что приводит к постоянным сходам, и к тому же им не хватает мощности.