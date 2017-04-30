Более 18 тысяч билетов продано на финал Кубка России по футболу

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. На данный момент продано более 18 тысяч билетов на финал Кубка России по футболу, который пройдет в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Финальный матч Кубка России пройдет 2 мая на стадионе "Фишт". В нем сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".

Первый официальный футбольный матч на стадионе "Фишт", который был построен к зимним Олимпийским играм 2014 года и затем реконструирован, состоялся 29 марта между сборными России и Бельгии (3:3). Затем на арене вместимостью более 48 тысяч человек 23 апреля был проведен второй тестовый матч перед Кубком конфедераций 2017 года в рамках 24-го тура зоны "Юг" первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между клубами "Сочи" и "Ротор-Волгоград" (3:3).