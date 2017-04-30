Нижегородское "Торпедо" рассталось с 20 хоккеистами

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" не стал продлевать контракты с 20 хоккеистами команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В результате "Торпедо" покинули вратари Михаил Бирюков, Максим Аляпкин и Илья Проскуряков, защитники Артем Ступников, Роман Дерлюк, Илья Колганов, Станислав Егоршев, Максим Осипов, Николай Лукьянчиков, Георгий Морев и Сэм Лофквист, нападающие Максим Кицын, Даниил Жарков, Николай Жердев, Дмитрий Семин, Александр Фролов, Никита Рогов, Бобби Батлер, Брендон Макмиллан и Владислав Богословский.
"Благодарим всех хоккеистов за игру в составе команд системы ХК "Торпедо" и желаем успехов в дальнейшей карьере", - сказано в сообщении.
В прошедшем сезоне "Торпедо" заняло шестое место в турнирной таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило московскому "Динамо" - 1-4.