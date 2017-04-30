Промоутер Арум порекомендовал Владимиру Кличко завершить карьеру

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МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывшему чемпиону мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе украинцу Владимиру Кличко следует завершить карьеру, поскольку сейчас он может уйти красиво. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава промутерской компании "Топ рэнк" Боб Арум.
41-летний Кличко в ночь на воскресенье в Лондоне проиграл техническим нокаутом 27-летнему британцу Энтони Джошуа и не сумел завоевать титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой завершился в 11-м раунде.
"Это был великолепный бой двух достойных боксеров. Кличко долго сопротивлялся молодости и напору Джошуа, но удержать этот темп не смог. Я бы рекомендовал Владимиру завершить карьеру, сейчас самое время", - сказал Арум.
Кличко дебютировал на профессиональном ринге в 1996 году, с тех пор проведя 69 боев (64 победы, пять поражений).