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Промоутер Арум порекомендовал Владимиру Кличко завершить карьеру

Спорт
30 апреля, 11:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Кличко проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа

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Владимир Кличко

Владимир Кличко

© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывшему чемпиону мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе украинцу Владимиру Кличко следует завершить карьеру, поскольку сейчас он может уйти красиво. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава промутерской компании "Топ рэнк" Боб Арум.

41-летний Кличко в ночь на воскресенье в Лондоне проиграл техническим нокаутом 27-летнему британцу Энтони Джошуа и не сумел завоевать титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой завершился в 11-м раунде.

"Это был великолепный бой двух достойных боксеров. Кличко долго сопротивлялся молодости и напору Джошуа, но удержать этот темп не смог. Я бы рекомендовал Владимиру завершить карьеру, сейчас самое время", - сказал Арум.

Кличко дебютировал на профессиональном ринге в 1996 году, с тех пор проведя 69 боев (64 победы, пять поражений).

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