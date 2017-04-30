Сорокин займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с чехами

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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Илья Сорокин сыграет в основном составе сборной России в заключительном матче "Чешских хоккейных игр" - этапа Евротура - против команды Чехии. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей российской команды Рашид Давыдов.
Вторым вратарем станет Андрей Кареев. В двух предыдущих матчах на этом турнире ворота россиян защищал Андрей Василевский.
"Есть определенный план работы, Василевский хочет поработать в зале, нужно с пользой распоряжаться свободным временем. Он втягивается, акклиматизируется. Хорошо сыграл с финнами, но пропустил необязательный гол, в том моменте нужно было сыграть проще. Да, было мало бросков, но они были опасными", - добавил Давыдов.
Россияне сыграют с чехами в Ческе-Будеевице в воскресенье, начало матча в 19:30 мск.