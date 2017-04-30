Хоккеисты сборной РФ Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют с чехами в матче Евротура

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форварды Никита Кучеров, Владислав Наместников и защитник Виктор Антипин не примут участия в матче сборной России по хоккею на заключительном этапе Евротура против команды Чехии. Об этом журналистам сообщил тренер сборной России Харийс Витолиньш.

Специалист отметил, что у Наместникова микротравма.

"Под вопросом также участие Богдана Киселевича, у которого небольшое повреждение", - сказал Витолиньш.

Россияне сыграют с чехами в Ческе-Будеевице в воскресенье, начало матча в 19:30 мск.