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Глава ANOC шейх Ахмад покинул совет ФИФА после обвинений в коррупции

Спорт
30 апреля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина в Нью-Йорке признал себя виновным в коррупции

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Ахмад аль-Фахад аль-Сабах

Ахмад аль-Фахад аль-Сабах

© EPA/ENNIO LEANZA

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), действующий член совета Международной федерации футбола (ФИФА) шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах покинул руководящий орган ФИФА после обвинений в коррупции со стороны Минюста США. Об этом говорится в заявлении функционера, текст которого приводит Би-би-си.

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"Относительно обвинений в нелегальных платежах Лая, то я могу только повторить свое предыдущее заявление и опровергнуть их, - говорится в заявлении. - Однако я не хочу, чтобы это дело наложило отпечаток перед грядущими конгрессами ФИФА и Азиатской конфедерации футбола (AFС). Поэтому я решил, что это будет в интересах ФИФА и АФК, если я покину все свои футбольные посты и не буду принимать участия в новых выборах в совет ФИФА".

В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина в Нью-Йорке признал себя виновным в коррупции. Чиновник обвинялся в получении взяток от футбольных функционеров; в 2011 году, согласно данным следствия, он получил $100 тыс. от неназванного чиновника в Азиатской конфедерации футбола (AFC), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу.

Кроме того, в период с 2009 по 2014 год он получил около $850 тыс. от различных футбольных чиновников в азиатском регионе за помощь в продвижении их интересов. Из-за этого ФИФА временно отстранила его от футбольной деятельности на 90 дней с возможным продлением еще на 45 дней, а позднее в СМИ появилась информация, что Минюст США обвиняет шейха Ахмада в причастности к данному делу.

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